На фестивалі UPark 2020 виступить Machine Gun Kelly

Американський репер та актор вперше виступить в Україні. MGK вийде на одну сцену з My Chemical Romance, Sum 41 та Neck Deep.

Коли: 9 липня 2020 року

Де: Sky Family Park (пр-т Р. Шухевича, 2T)

Вартість квитків: від 1649 грн, у продажу на Concert.ua

Новатор американського хіп-хопу, співак та актор Machine Gun Kelly вперше приїде із концертом до Києва. Виступ відбудеться у рамках фестиваля UPark 9 липня. Репер доєднається до потужного лайнапу з культових американців My Chemical Romance, канадських панків Sum 41 та британського поп-панк гурту Neck Deep.

Machine Gun Kelly (справжнє ім’я — Колсон Бейкер) взяв своє сценічне ім’я від відомого американського гангстера. Співак став відомим завдяки своїм чотирьом першим мікстейпам — Stamp Of Approval, Homecoming, 100 Words and Running та Lace Up. Наразі у його дискографії вже чотири повноформатні релізи — альбоми Lace Up (2012), General Admission (2015), Bloom (2017) та Hotel Diablo (2019). Зараз MGK працює над своєю новою платівкою Tickets to My Downfall, що має вийти вже цього року.

Дивитись відео Machine Gun Kelly, YUNGBLUD, Travis Barker — I Think I'm OKAY:

Крім музичної кар’єри, Бейкер також активно знімається у кіно. Його дебют відбувся у романтичній драмі 2014 року "За кулісами". Одні з найвідоміших ролей Machine Gun Kelly — роаді Уес з серіалу Showtime "Гастролери" та барабанщик Томмі Лі з байопика хеві-метал групи Mötley Crüe "Бруд".

Цьогоріч UPark Festival 2020 відбудеться вже вчетверте і пройде на території Sky Family Park у Києві. Раніше на фестивалі виступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars та інші.