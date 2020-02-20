Нацвідбір Євробачення-2020: всі номери учасників фіналу

Вже цієї суботи, 22 лютого, відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору Євробачення 2020. Шість українських артистів змагатимуться за право представляти країну на престижному пісенному конкурсі в травні цього року в Роттердамі.

Коли: 22 лютого, 18:00

Де: Палац культури КПІ (просп. Перемоги 37)

Вартість квитків: від 390 грн, у продажу на Concert.ua

У фінал Нацвідбору пройшли такі виконавці: KRUTЬ (1), Jerry Heil (2), Gо_A (3), David Axelrod (4), KHAYAT (5) та TVORCHI (6). Згідно правил голосування, загальна оцінка кожного учасника складатиметься з оцінки від глядачів (50%) та суддів (50%). Глядачі голосуватимуть у спеціально відведений для цього час за допомогою SMS на номер 7766 (з кодом у тексті повідомлення від 1 до 6 відповідно до порядкового номера учасника) або у додатку Teleportal.

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Суддями Національного відбору Євробачення цьогоріч стали співак та композитор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль та музичний експерт Віталій Дроздов. Крім того, спеціальною гостею фіналу стане переможниця Євробачення 2016 співачка Джамала.

Афіша 24 пропонує вам прямо зараз подивитись попередні номери усіх учасників фіналу та визначитись із власними фаворитами вже зараз.

1. KRUTЬ – 99

KRUTЬ – вона ж Марина Круть – бандуристка та співачка з Хмельницька. Дівчина понад 14 років грає на бандурі, багато разів брала участь у різноманітних талант-шоу, записала кілька каверів на світові хіти та видала ноти для бандури, за якими займаються маленькі бандуристи. У творчому доробку має три сольні альбоми.

Двомовну пісню 99 Марина Круть написала спеціально для участі у нацвідборі. "Мій наставник і учитель, Міша Клименко (Adam) має легку руку, і гарну карму на Євробачення. Як вам уже відомо, Міша був саунд продюсером мого альбому ALBINO і наша колаба привела нас у півфінал Євро. Цікаво, що пісня була написана під час осіннього туру, замість відпочинку ми їхали на студію у перерві між концертами, тому часом я була видушена як лимон. Міша витягував із мене усе, що я могла. Про що пісня: ти можеш один раз впасти, але завжди знайдеш 99 причин піднятись", – ділиться співачка.

Дивитись виступ KRUTЬ у першому півфіналі Нацвідбору Євробачення 2020:

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2. Jerry Heil – Vegan

Jerry Heil – вона ж відеоблогерка Яна Шемаєва. Свою музичну кар’єру дівчина почала у 2012-му з каверів на відомих українських та зарубіжних виконавців – Океан Ельзи, The Hardkiss, Twenty One Pilots, Kodaline та інших. Згодом почала співпрацювати з саундпродюсером Morphom. Масову популярність здобула завдяки пісні "Охрана, отмєна" з дебютного альбому "Я, Яна" (2019).

Для Євробачення-2020 Jerry Heil презентувала англомовну пісню Vegan. "Яку пісню як глядач я завжди хотіла відправити на Євро? Для мене як для людини, яка відправляє свою цінну смску за учасника-фаворита, конкурс є способом спілкування з іншими народами! І мені так хотілося завжди показати, що про наш менталітет існує багато стереотипів — і багато з них неправда! Ми стильні, ми відкриті, ми толерантні і ми таки рухаємося в ногу з часом! В цьому власне і ідея мого треку і номера на Євробаченні!" – стверджує співачка.

Дивитись виступ Jerry Heil у першому півфіналі Нацвідбору Євробачення 2020:

3. Go-A – Соловей

Go-A – київський гурт, що був заснований у 2012-му році. З початку створення склад гурту змінювався 14 разів. У своїй творчості музиканти поєднують сучасні танцювальні біти, чарівний етнічний вокал та потужний гітарний драйв. З кожним новим релізом музиканти продовжували дивувати поєднанням інструментів з різних куточків планети міксуючи електронну музику зі звуками сопілки, австралійського діджеріду, та африканських барабанів. За період існування колектив встиг побувати на багатьох українських фестивалях та представити свою музику далеко за межами нашої держави в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

У нацвіборі гурт виконає україномовну пісню "Соловей". "Життя – це досвід, а він буває різним. Головне ніколи не втрачати оптимізм і вміти достойно виходити з будь-яких ситуацій навіть в момент закоханості. Адже головне не те, що відбувається, а те, як ти на це реагуєш", – пояснюють музиканти.

Дивитись виступ Jerry Heil у першому півфіналі Нацвідбору Євробачення 2020:

4. David Axelrod – Horizon

David Axelrod – сценічне ім'я Володимира Ткаченка. Українські телеглядачі добре його пам’ятають – у 2004 році співак став фіналістом шоу "Шанс-4", а у вересні 2010 року Ткаченко взяв участь в шоу "Х-фактор", дійшовши до фіналу. Через рік, у 2011 році Володимир брав участь в шоу "Танці з зірками" завоювавши "бронзу" проєкту зі своєю партнеркою Іриною Лещенко. За крок до фіналу розпрощався із популярним шоу "Голос країни-9". На Нацвідборі виступатиме із піснею Horizon.

"Я написав HORIZON, коли дізнався, що в нас із коханою буде дитина. Світлі та щирі емоції переповнювали мене – і всі вони вилились у цю баладу! Недарма представляю її широкому загалу тільки зараз. Буває, ти пишеш пісню – і розумієш, що для неї ще не час. Моя мета на Національному відборі Євробачення проста: я хочу донести свою музику, поділитись власними емоціями та нагадати людям, заради чого потрібно жити!" – розповів Ткаченко.

Дивитись виступ David Axelrod у другому півфіналі Нацвідбору Євробачення 2020:

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5. KHAYAT– Call for love

KHAYAT – молодий український співак, добре знайомий фанатам Євробачення, адже став особливо відомим після участі у Національному відборі 2019. Працює у жанрі етно-техно, синтезує етнічний вокал та динамічну музику, створенням якої надихається зі звуків повсякдення. Його дебютна пісня "Девочка" вийшла у червні 2018 року. Дебютний альбом KHAYAT має назву KHMIL’. Це синтез електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів. У Нацвідборі приймає участь із піснею Call for love.

"Call for love" планувалася поза контекстом Євробачення. Ця пісня взагалі була на 14 лютого, на День закоханих, як поклик до кохання. Є бажання подарувати людям любов. Дуже багато є клішейних пісень про кохання. А мені хотілось трішки такої пафосності у звучанні, щоб кохання полонило собою. Саме це я намагався передати у цій пісні. Ця пісня — це звернення до людей, що, незважаючи на те, що ми знаємо, що у нас є Бог, закон та дуже багато речей, на які ми посилаємось, аби врятувати себе від якихось негараздів, від стресу, бачимо вирішення тільки проблем у такому руслі. Але є ще кохання, і ми дуже часто про це забуваємо”, – розповідає KHAYAT.

Дивитись виступ KHAYAT у другому півфіналі Нацвідбору Євробачення 2020:

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6. Tvorchi – Bonfire

TVORCHI – електронний дует з Тернополя. Їхній хіт Believe увійшов в топ-10 у чартах Google Play в Україні. Українець Андрій та виходець з Нігерії Джеффрі представлять на Нацвідборі пісню Bonfire.

"Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни не завжди на краще. Але закривати очі на проблеми – не наш варіант. Ще є час визнати помилки і все змінити", – стверджує колектив.

Дивитись виступ TVORCHI у другому півфіналі Нацвідбору Євробачення 2020: