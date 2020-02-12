Nightwish випустили відео про токсичність соцмереж

За три дні кліп на першу пісню з нового альбому подивилось більше ніж мільйон прихильників групи.

Коли: 29 травня 2020 року

Де: StereoPlaza (п-т Лобановського, 119)

Вартість: від 1350 грн, у продажу на Concert.ua

Фінська симфо-метал група Nightwish презентувала відео на першу пісню зі свого нового альбому. Кліп на композицію Noise присвячений негативному впливу соцмереж на людство. Вже за перші кілька днів нове відео культових фінів подивились майже 1.5 мільйони прихильників — ви також можете це зробити просто зараз.

Дивитись відео Nightwish — Noise:

Noise — перший сингл з дев’ятого студійного альбому Nightwish — Human. :II: Nature., що побачить світ вже 10 квітня цього року. Довгоочікуваний запис — перший за 5 років з моменту виходу альбому Endless Forms Most Beautiful (2015) — буде виданий у форматі подвійного альбому: основний реліз, що міститиме 9 нових пісень, та додатковий CD, на якому буде лише один довгий інструментальний трек, розділений на вісім глав.

Читати також: Nightwish поширили подробиці нового альбому

Human. :II: Nature. — перший подвійний альбом Nightwish. Його запис почався у серпні 2019-го року рідному місті Томаса Холопайнена, головного сонграйтера групи. А вже одразу після релізу гурт вирушить у масштабний тур на його підтримку. Київ стане одним з перших міст, де культові симфо-рокери презентують наживо новий альбом — 29 травня 2020 року Nightwish зіграють його у клубі StereoPlaza.