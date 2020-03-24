Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині: другий тиждень

Світова пандемія коронавірусу COVID-19 та вимушений карантин стали причиною закриття кордонів, припинення сполучення між країнами, скасування великих спортивних змагань та концертних турів. Проте музику не спинити – артисти влаштовують концерти онлайн.

Записи онлайнів, що відбулись на першому тижні карантину, ви можете передивитись за посиланням.

Карантин Live: марафон онлайн-концертів від СЛУХ

Музичне медіа запускає марафон онлайн-концертів українських артистів. Стартують у вівторок, 24 березня о 20:00. Виходитимуть в ефір, поки це буде можливо.

Все це буде відбуватися лише завдяки вашим переглядам і небайдужості. Організатори будуть вдячні за можливість підтримати СЛУХ та виконавців і перераховувати будь-які кошти під час перегляду. Перша гостя – бандуристка Марина Круть.

Джамала

Онлайн-концерт співачки заплановано на 24 березня, 19:00. А поки Джамала розігрівається каверами.

Death Cab for Cutie

Без Гіббард, фронтмен американських рокерів Death Cab for Cutie, буде грати та стрімити з дому щодня протягом кількох тижнів, тож підписуйтесь на канал групи у YouTube, аби не пропустити. А поки – запис останнього з лайвів.

Sofi Tukker

Регулярно для фанів грає і цей веселий поп-дует. Правда, діджей-сети, але теж добре. Трансляції проходяться у Facebook та Instagram.

Diplo

Артист вирішив регулярно транслювати DJ-сети прямо з власної вітальні. Аби не пропустити трансляцію, радимо підписатись на YouTube-канал Diplo. Найближчий стрім – 25 березня о 4 години ранку.

Концерти, що вже відбулись

Years&Years

Фронтмен британського тріо Оллі Александер у прямому ефірі поспілкувався із прихильниками та зіграв декілька пісень під акомпанемент клавішних. Подивитись запис лайву можна на Instagram-сторінці групи.