Приголомшливі факти про шоу "Ілюзіоністи": Бродвей, високі технології та магія без бар’єрів

Цієї весни до Києва повертається найкасовіше бродвейське шоу The Illusionists. За видовищністю цю магічну виставу порівнюють із Cirque du Soleil. Чому це шоу варто побачити на власні очі – у матеріалі від Афіша 24.

Коли: 2-5 квітня 2020 року

Де: Палац Україна (вул. В. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 590 грн, у продажу на Concert.ua

Шоу The Illusionists – це грандіозне високотехнологічне дійство, у якому професійні трюки від ілюзіоністів зі світовими іменами межують із справжньою магією. У програмі – спростування законів фізики, левітація та оживлення предметів, дивовижний порятунок і читання думок. Без перебільшень, такому шоу позаздрив би сам Гудіні. Це шоу подивились глядачі більш ніж 200 міст у 25 країнах світу – і ось чому.

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Шоу родом із Бродвею

The Illusionists називають "Cirque du Soleil у світі магії". Постановка дебютувала у 2012 році на сцені Сіднейської Опери в Австралії. Далі — рекордні касові збори у Мельбурні, Лондоні та Мехіко. Однак, переломним моментом для успіху шоу став виступ Ілюзіоністів на Бродвейській сцені, де його миттєво охрестили найуспішнішою виставою в історії. З того часу шоу збирає повні зали незалежно від його географії — чи то в Європі, чи то в Азії — своїми виступами Ілюзіоністи вразили вже 40 країн на світовій мапі.

The Illusionists майстерно поєднують класичні трюки із сучасними технологіями

Найкращі ілюзіоністи світу

Своїм складом The Illusionists нагадують команду супергероїв. У виставах приймають участь сім магів, кожен з яких має особливу спеціалізацію: вони можуть читати ваші думки, втікати з найжорстокіших камер тортур, проходити крізь стіни й левітувати. Їхні перфоманси не лише ефектні, але водночас і небезпечні, тому ними захоплюється навіть легенда магії Девід Копперфільд. Час від часу склад учасників змінюється й доповнюється новими трюками — таким чином шоу постійно розвивається і трансформується.

Баланс на межі життя та смерті

Ілюзіоністи не бояться загравати зі смертю. Саме тому від їхніх виступів і перехоплює подих. Джеймс Мор (більш відомий як Фальсифікатор) спеціалізується на ризикованих трюках, як от наприклад, обертанні на вістрі ножа. Ендрю Бассо називають "найкращим втікачем нашого часу" і ось чому — лише за декілька хвилин він демонструє майстерне звільнення із водяної камери тортур. У той час як Аарон Кроу (відомий під псевдонімом Воїн) зубами ловить кулі й майже повністю зупиняє роботу власного серця.

Джеймс Мор під час виконання одного з трюків

Магія без вікових бар’єрів

Синтез різноманітних жанрів перфомансу перетворює шоу The Illusionists на цілісну епічну пригоду, де неможливо відрізнити реальність від ілюзії. Сюжетна архітектура кожного акту вистави побудована таким чином, щоб зацікавити всіх глядачів незалежно від їхнього віку. Шоу поєднує в собі мистецтво вуличної магії, інтерпретує шалені трюки легендарного Гудіні й навіть демонструє комедійні перформанси.

Високотехнологічне шоу

Поєднання інноваційних технологій та вражаючих візуальних ефектів переносять класику магічних традицій The Illusionists у нову епоху. "Ми розуміємо, що трюками та секретами глядачів зараз не здивуєш, — розповідають продюсери шоу, — Саме тому ми інтегруємо у виставу театральні й танцювальні постановки, експериментуємо зі спецефектами, костюмами та музикою, а також намагаємося зробити шоу максимально інтерактивним". Так крізь магію Ілюзіоністи вступають з глядачами у відкритий діалог.