Репер Ghostemane анонсував новий альбом – моторошне відео 18+

Ймовірно, новий реліз побачить світ напередодні туру, у рамках якого навідається Ghostemane і до України.

Коли: 2 квітня 2020 року

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців, 37-41)

Вартість квитків: від 890 грн, у продажу на Concert.ua

Новий повноформатний альбом американського репера Ghostemane вийде вже цього року. Про це репер повідомив, поширивши соцмережами відео-тізер майбутнього релізу. Точна дата не повідомляється – відомо лише, що альбом називатиметься Anti-Icon та вийде у 2020 році. Але ми попереджаємо: дуже добре подумайте перед тим, як вмикати наступне відео.

Існує вірогідність, що новий альбом Ghostemane світ напередодні київського концерта репера – до України Ерік Уітні (справжнє ім’я репера) цієї весни приїде вже втретє. Ghostemane належить до нової хвилі хіп-хопу, яка шукає натхнення не на вулицях чи в криміналі, а у жанрах, які неможливо уявити сумісними із репом взагалі. Уітні знайшов своє в важкій музиці.

Диявольска читка під рок, хардкор чи дум-метал? Легко. Мабуть саме за це його обожнюють представники обох лагерів – як з боку хіп-хопу, так і з боку людей, які знайшли себе в екстремальному саунді.