Репер Machine Gun Kelly презентував відео на спільний трек із Young Thug

У кліпі музикант насолоджується життям на повну — відвідує вечірки, виступає на сцені та спілкується із друзями.

Днями американський співак та актор Machine Gun Kelly випустив відео на пісню Bullets With Names. У записі треку також брали участь Young Thug, RJMrLA та Lil Duke. Тож до кліпу потрапили не тільки записи з концертів та вечірок самого MGK, але й з турів Young Thug. Режисером виступив Сем Кахілл.

Дивитись відео Machine Gun Kelly — Bullets With Names ft. Young Thug, RJMrLA, Lil Duke:

Хоча Machine Gun Kelly і обіцяв, що випустить у 2020 році поп-панк-альбом Tickets To My Downfall, трек Bullets With Names — це повернення до реперського коріння. Минулого тижня із виходом цієї пісні MGK попросив прихильників заспокоїтись і нагадав, що, попри акторську кар’єру, він залишається музикантом — і в першу чергу репером.

Те, що я роблю поп-панк-альбом, не означає, що я перестав читати реп. Те, що ти боїшся чогось нового, не означає, що я збираюсь цього боятися. Бути креативним — це ламати бар’єри, а не залишатись всередині них. Я втомився від усього нормального. Припиніть вказувати мені, що робити. Дякую.

— Machine Gun Kelly

Цього літа Machine Gun Kelly вперше виступить у Києві на фестивалі UPark. 9 липня репер доєднається до потужного лайнапу з культових американців My Chemical Romance, канадських панків Sum 41 та британського поп-панк гурту Neck Deep. Квитки у продажу на Concert.ua.