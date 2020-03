Реперка Alyona Alyona виступить на фестивалі Atlas Weekend

Вам здається, що ця українська реп-виконавиця вже просто всюди? То вам не здається! 9 липня вона повернеться на Atlas Weekend.

Коли: 7-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 1300 грн, у продажу на Concert.ua

Atlas Weekend не міг пройти без головної музичної зірки останнього року – реперки Alyona Alyona. Найвідоміша "пишка, пушка, пишка" українського шоу-бізнесу вийде на фестивальну сцену 9 липня.

Знали? Українська реперка Alyona Alyona увійшла в список Forbes 30 Under 30

"Колишня вихователька дитячого садочку переосмислила звучання репу" – пише про неї Forbes. Реперка чи не першою серед українських музикантів стала героїнею The New York Times та лауреаткою міжнародних премій. Її відеокліп "Рибки" буквально підірвав інтернет – і саме після цього треку в співачки розпочалася справжня історія успіху та впізнаваності.

Дивитися відео Alyona Alyona – Рибки:

До речі, цьогоріч Alyona Alyona презентувала новий трек "Коли ховають молодих", на написання якого її надихнула історія 15-річного Дані Дідіка, що загинув під час мирної ходи в Харкові. А ще днями продуктивна реперка випустила саундтрек до української спортивної драми "Пульс" – і зовсім скоро презентує новий альбом.

Слухайте нову пісню Alyona Alyona – Коли ховають молодих:

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. Серед вже оголошених артистів – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Of Monsters And Men, Within Temptation, Guano Apes, Tom Walker та інші.