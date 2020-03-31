Самотність серед полів: віолончеліст HAUSER випустив нове відео

Ідея записати композицію The Lonely Shepherd для свого сольного альбому прийшла музиканту після перегляду фільму Квентіна Тарантіно.

Коли: 27 травня 2020 року

Де: Палац Україна (вул. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 650 грн, у продажу на Concert.ua

Один з двох учасників відомого дуету 2Cellos хорватський віолончеліст Степан Хаусер (HAUSER) поділився із прихильниками новим відео. Раніше всесвітньо відома композиція The Lonely Shepherd авторства німецького композитора Джеймса Ласта вийшла на сольному альбомі Хаусера Classic. До речі, вперше цей інструментальний стандарт віолончеліст почув у саундтреку фільму "Вбити Білла" Квентіна Тарантіно.

Дивитись відео HAUSER – The Lonely Shepherd:

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До альбому Classic увійшли деякі з найулюбленіших класичних мелодій HAUSER, аранжовані ним для віолончелі. У записі також брав участь Лондонський симфонічний оркестр. "Це найкрасивіші, найромантичніші мелодії, коли-небудь написані в класичній музиці найвизначнішими композиторами, зіграні на віолончелі — найкрасивішому і найромантичнішому інструменті з усіх", — говорить музикант.

Слухати HAUSER — Classic:

Відкриває альбом Classic інтерпретація шедевру Чайковського "Лебедине озеро". Також в реліз потрапили "Концерт №2 для фортепіано" Рахманінова, три твори Моцарта і "River Flows in You" південнокорейського композитора Йірумі. А ось почути усі ці твори наживо у виконанні HAUSER ви зможете вже цієї весни – 27 травня у київському палаці "Україна".