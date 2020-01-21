Сергій Міхалок презентував Drezden: у Києві гурт виступить 28 лютого
Перший концерт нового проєкту Міхалка відбувся у Львові у день народження музиканта.
Коли: 28 лютого, 19:00
Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)
Вартість квитків: від 499 грн, у продажу на Concert.ua
Новий проект культового білоруського музиканта Сергія Міхалка Drezden відіграв свій дебютний концерт. Відбулось це 19 січня у Львові у день народження самого фронтмена. І це дуже символічно, адже назва проєкту походить від німецького міста, де народився Сергій.
Однойменний дебютний альбом “Drezden” вийшов ще у 2018 році, проте увесь цей час проєкт існував лише у студійному форматі. І тепер нарешті справдились найщиріші сподівання прихильників — Drezden феєрично дебютував на сцені львівського клубу Picasso. Як це було, можете подивитись прямо зараз.
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А вже через місяць 28-го лютого Drezden зіграє в Києві у клубі Bel Etage. Разом із Сергієм у лайві братимуть участь його син Павло Міхалок за клавішними, бас-гітарист Алесь-Франтишек Мишкевич, гітарист Павло Величко і барабанщик Денис Шуров.