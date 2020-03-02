Сергій Міхалок презентував у Києві проєкт Drezden

Концерт нової групи культового білоруса Сергія Міхалка з аншлагом пройшов у столичному клубі Bel Etage 28 лютого. На черзі ще одне українське місто – Харків.

Концерт у Києві став другим українським виступом групи – дебют відбувся у Львові при повному аншлазі 19 січня, у день народження Сергія Міхалка. Найближчим часом музиканти відвідають з концертом ще одне українське місто – Харків.

Коли: 13 березня, 19.00

Де: Харків, арт-завод "Механіка"

Вартість квитків: 450 гривень

Одноіменний дебютний альбом DREZDEN вийшов ще у 2018 році, проте увесь цей час проєкт існував лише у студійному форматі. Виступ як у Львові, так і в Києві DREZDEN виправдав найщиріші сподівання прихильників.



Столична публіка давно чекала на DREZDEN / Фото Ксюша Твердохліб

Готуватися до концертів музиканти почали ще восени: репетирували на студії в Мінську, працювали над сценографією і знімали live-video, в якому демонстрували всю потужність живого звучання DREZDEN.

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DREZDEN – це еклектичний сплав "The Cure", "Wolfsheim" та Олексія Вишні. Це переосмислення музики Нової хвилі і Neue Deutsche Welle через 40 років.