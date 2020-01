Став відомий розігрів The 69 Eyes у Києві

Відкриватиме концерт фінів у клубі Atlas готік-гурт з Києва

Коли: 11 березня 2020 року, 19:00

Де: Atlas (вул. Січових Стрільців 37-41)

Вартість квитків: від 790 грн, у продажу на Concert.ua

Організатори київського концерту The 69 Eyes оголосили групу розігріву. Нею стали кияни Violet Raymoor. Ознайомитись із творчістю цього готик-рок гурту, що відкриє концерт фінських рокерів, можна просто зараз:

Violet Raymoor — український готик-рок гурт, назва якого походить від вигаданого міста з фіолетовим небом з античних легенд. У своїй музиці колектив поєднує електроніку з роком та етнічними інструментами. Перший ЕР Violet Raymoor — Chapter One: Still Playing Dragons вийшов у 2016-му році. Другий ЕР Chapter Two: Faces Under Masks побачив світ у 2018-му. Раніше Violet Raymoor відзначились на розігріві у Lord of the Lost та Solar Fake.

The 69 Eyes — легендарний фінський готік-рок гурт із 30-річною історією. Їхній крайній на сьогодні студійний альбом West End — це вже 12-та платівка. Наразі The 69 Eyes перебувають у ювілейному всесвітньому турі. "Ми готуємося поїхати в тур на чотири роки, тому не дивуйтеся, якщо ми гратимемо в країнах і на континентах, на яких давно не грали", – говорять фіни.