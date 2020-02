Стінґ повертається до України з великим сольним концертом

17-разовий лауреат премії "Греммі" привезе до Києва програму зі своїх найкращих хітів – Shape of My Heart, Every Breath You Take та інших.

Британський співак Sting повертається до Києва. Концерт відбудеться 6 жовтня 2020 року у Палаці спорту. У програмі Sting: My Songs – кращі пісні, написані як за сольної кар’єри, так і у складі The Police. Квитки у продажу з 19 лютого. Для членів фан-клубу співака доступні попередні продажі – 18 лютого з 10:00.

Sting – 17-разовий лауреат премії "Греммі", володар "Золотого глобуса", премії "Еммі" та 4-разовий номінант на "Оскар". Першу славу здобув у складі культового гурту The Police. Їхні пісні Roxanne та Every Breath You Take забезпечили групі своє місце в історії поп-музики. Проте після кількох років тріумфу Стінґ вирішив, що із групою досяг усього, що міг – і The Police розпалася на злеті популярності.

Слухати The Police – Every Breath You Take:

Проте й сольна кар’єра співака склалась не менш успішно. Його перший альбом з елементами джазу Dream of the Blue Turtles одразу став платиновим. Наразі у музиканта вийшло вже 13 сольних альбомів. Останній з них – My Songs, що вийшов у 2019 році – перезапис усіх головних хітів Стінґа, написаних за всі роки творчості.

В Україні Sting виступатиме вже вп’яте – останній раз до Києва співак приїжджав разом із американським реггі-виконавцем Shaggy у 2018-му. Із програмою Sting: My Songs світова поп-зірка привезе до Києва свої найулюбленіші пісні, написані протягом усієї кар’єри. А це Demolition Man, Desert Rose, Shape of My Heart, Message in a Bottle та інші хіти, які обожнюють прихильники співака.