У Києві виступить потужна німецька група Annisokay

Музиканти привезуть нового вокаліста та, не виключено, що й нову платівку. Виступ відбудеться вже восени цього року.

Коли: 17 вересня 2020 року

Де: Bingo (пр-т Перемоги, 112)

Вартість квитків: від 600 грн, у продажу на Concert.ua

До України приїде німецька пост-хардкорна група Annisokay. Концерт відбудеться 17 вересня у київському клубі Bingo. Представивши наприкінці 2019 свого нового вокаліста, гурт анонсував вихід нового альбому в 2020 та нову главу у своїй історії. Тож не виключено, що до нас музиканти завітають вже зі свіжим релізом.

Дивитись відео Annisokay – What's Wrong:

Annisokay з'явились у 2007 році у німецькому місті Галле. Назва групи – відповідь на питання з пісні великого Майкла Джексона. Ця група – не черговий metalcore проєкт без родзинки, родзинок тут якраз вдосталь – і trancecore, і post-hardcore об'єднуються в один потік скаженої енергетики. Annisokay – це ризиковане, але ідеальне в своїй шаленості семплування, що відсилає до His Statue Falls и Enter Shikari, і дві кардинально різні вокальні партії – екстремальна, чиста, і ще одна – андрогінна, що будують певний діалог.

Окремо варто сказати про їх виступи – небачений драйв, що випромінюють самі музиканти і їх музика, та абсолютно природна взаємодія зі слухачами не дають розслабитися ні на мить. Хлопці з Annisokay об'їздили рідну Німеччину разом з Callejon, Eskimo Callboy, та Emil Bulls, відкатали концерти Європою – і ось нарешті вибухова хвиля знову дійшла до Києва.