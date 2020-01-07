Ви не можете просто мовчати, — композитор Людовіко Ейнауді про політичні заяви у музиці

Всесвітньо відомий піаніст розповів, як саме сучасна класична музика може реагувати на важливі суспільні та екологічні проблеми.

Остання з робіт італійського композитора і піаніста Людовіко Ейнауді — повномасштабна опера "Зимова подорож". Вона присвячена кризису біженців, що в останні роки охопив Європу. Особливо це питання актуальне для рідної композитору Італії, адже Сицилія стала прихистком для великої кількості мігрантів з Північної Африки.

"Ідея зробити цей проект була свого роду політичною, адже у нас в Італії ведеться багато суперечок щодо цього питання серед політиків та в уряді. Це була спроба побачити ситуацію з людської точки зору. Тож таким чином ми зробили цю оперу як знак поваги до вимушених біженців. Деякі з них померли чи втратили близьких, у багатьох частина родини залишилась у Африці. Ми хотіли дати голос цим людям", — пояснив Ейнауді у нещодавньому інтерв'ю австралійському музичому виданню Limelight.

Політичні заяви через музичну творчість — це близька для композитора історія. Кілька років тому у співпраці з Грінпіс він зіграв історичний лайв у Арктиці, аби привернути увагу питання видобутку нафти та риби і визнання міжнародних вод навколо Північного полюсу заповідними. "Це була інша точка зору. Це була історія, про яку всі вже говорили, — і я просто розповів її своєю мовою, художньою мовою", — пояснює композитор.

"Ми вже відчуваємо на собі наслідки зміни клімата, глобального потепління. І я думаю, що ви не можете росто мовчати і дивитись, що відбувається. Ви повинні брати участь і робити все, що можете, аби донести людям суть проблеми", — говорить Ейнауді.

22 вересня 2020 року італійський композитор виступить у київському Палаці Україна. Квитки на Людовіко Ейнауді у Києві доступні онлайн на Concert.ua.