Національний відбір 2020: організатори Євробачення оголосили про старт продажу квитків

Представники Євробачення в Україні заявили про початок продажу квитків на Національний відбір у лютому 2020 року. Ціни стартуватимуть від 320 гривень до 1090.

Довгоочікувана подія – Нацвідбір Євробачення в Україні – відбудеться 8, 15 і 22 лютого у Києві. Там судді та глядачі прямих ефірів оберуть представника від України на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 в Нідерландах. Відбір відбудеться у Києві у Палаці культури КПІ (Київ, пр. Перемоги, 37) о 18:00 у кожний із зазначених днів. Про це повідомляють на сайті "СТБ".

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Ціни на квитки Національного відбору Євробачення-2020 в Україні:

8 лютого — 320-1090 гривень;

15 лютого — 320-1090 гривень;

22 лютого – наразі недоступно.

Де купити квитки на Нацвідбір Євробачення-2020:



Квитки на Національний відбір Євробачення-2020 в Україні / СТБ

Ведучими 1 і 2 півфіналів відбору, а також фіналу стане Сергій Притула, а музичним продюсером Національного відбору став Руслан Квінта. Суддями проекту стали Андрій Данилко та Тіна Кароль, ім'я третього члена журі наразі невідоме. Подія транслюватиметься у прямому ефірі на телеканалах "СТБ" і "UA: Суспільне мовлення" 8, 15 і 22 лютого. 25 грудня завершився термін подачі заявок на участь у відбору конкурсу, відтак зовсім скоро ми дізнаємось, хто спробує себе на Національному відборі від України.

Де купити квитки на міжнародний конкурс Євробачення-2020 в Роттердамі, Нідерланди – читайте тут.