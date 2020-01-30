Відео: Джо Бонамасса записує новий альбом на Abbey Road. Презентація у Києві — 20 травня

Після завершення запису легенда блюзу вирушить в масштабний тур і вперше приїде до України.

Коли: 20 травня 2020 року

Де: Палац “Україна” (вул. В. Васильківська, 103)

Вартість квитків: від 1299 грн, у продажу на Concert.ua

Один з найкращих світових блюзових гітаристів Джо Бонамасса завершує студійний запис свого нового релізу. Музикант поділився декількома відео з легендарної лондонської студії Abbey Road.

Дивитись відео: Джо Бонамасса на студії Abbey Road:

"Вибачте за похмурий вигляд. Розминка перед останнім соло для майбутнього альбому. Ви, мабуть, в змозі здогадатись, для чого ми взагалі сюди ходимо", – жартує музикант.

Деталі запису та дата виходу нового альбому американського блюзмена поки не розголошують. Проте відомо, що продюсером запису став Кевін Ширлі, що вже багато років працює із Джо Бонамассою. Крім того, до процесу доєднався британський гітарист та учасник гурту Whitesnake Берні Марсден.

Зараз у дискографії музиканта більш ніж 30 альбомів — як студійних, так і концертних записів. Джо почав виступати на публіці змалечку, а коли йому було 12 років, його запросив на розігрів у тур легендарний Бі Бі Кінг. Та й взагалі все життя Джо Бонамасса працював з дійсно великими музикантами — Бадді Гаєм, Еріком Клептоном, Джоном Лордом й іншими, аж поки сам не став справжньою легендою блюзу. І ніщо у світі гітарист не любить більше за живі виступи, тож грає щорічно більш ніж 150 шоу на майданчиках по всьому світу — від американських блюзових клубів до лондонського Альберт-холу.

А вже навесні найкращий блюзовий гітарист у світі вперше приїде до Києва. Єдиний концерт Джо Бонамасса відбудеться у Палаці "Україна" 20 травня. До нас музикант привезе спеціальну програму із улюблених хітів та композицій з останніх альбомів.