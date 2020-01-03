Вокаліст Machine Head анонсував новий альбом

Робб Флінн підбив особисті підсумки року та повідомив, що незабаром гурт видасть нові пісні.

Лід-вокаліст та ритм-гітарист Machine Head Робб Флінн підтвердив готовність альбому каверів зі своїм сайд-проектом Robb Flynn & Friends. Хоча подробиці нового запису і дата релізу поки не повідомляються, за інформацією видання PRP, це будуть лайв-версії з виступів Robb Flynn & Friends на благодійних шоу.

Крім того Флінн повідомив, що він "написав/закінчив/створив сім нових пісень Machine Head". Раніше минулого року лідер гурту заявляв, що тепер вони будуть випускати лише окремі пісні, відходячи від альбомного формату релізів.

"Не буде альбомів — просто буде постійний потік окремих треків. Зрештою вони можуть чи не можуть потрапити до альбому. Ми хочемо, аби у нас була можливість не просто видавати альбом кожні три або чотири роки, що ми і робимо. Ми хочемо створити цю нову модель, за допомогою якої зможемо випускати для наших відданих фанів нову музику швидше", — пояснив Робб Флінн.

Більшу частину 2020-го року Machine Head планує провести у турі на честь 25-річчя їхнього дебютного альбому Burn My Eyes. Минулого року заради цього до гурту повернулись барабанщик Кріс Контос та гітарист Логан Мадер, що були у оригінальному складі під час запису першого релізу. У Києві вперше почути вживу оригінальний склад Machine Head та відсвяткувати разом із легендарним гуртом його 25-річчя ви зможете вже 20 травня 2020 року в StereoPlaza.

Квитки на Machine Head у Києві доступні на Concert.ua онлайн.