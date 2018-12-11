Африканець на прізвисько "Термінатор" став потенційним суперником Ломаченка

Василь Ломаченко, який нещодавно переміг Хосе Педрасу, може провести наступний бій проти ганського боксера Річарда Коммі.

Щоб претендувати на бій з Ломаченком ганцю спершу потрібно здолати росіянина Ісу Чанієва, передає Sport.ua.

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"Перед тим, як говорити про Ломаченка, Коммі потрібно побити Чанієва. У цілому, Річард може бути незручним суперником для Василя", – заявив промоутер боксера Лу Дібелла.

"Річард – високий хлопець з непоганим ударом. Він буде аутсайдером в поєдинку з Ломаченком, але для нього було б здорово провести такий бій", – вважає промоутер.

Нагадаємо, що Ломаченко переміг Педрасу одноголосним рішенням суддів – 117:109, 117:109, 119:107 і об'єднав пояси чемпіона світу в легкій вазі у двох версіях – WBA і WBO.

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