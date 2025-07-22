Суд обрав запобіжний захід для російського "крота" в найелітнішому підрозділі НАБУ

Напередодні в Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, що працював у найелітнішому закритому підрозділі "Д-2". За даними слідства, фігурант шпигував для російської ФСБ.

Йому вже обрали запобіжний захід. Про це у вівторок, 22 липня, повідомили в "РБК-Україна", передає 24 Канал.

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Який запобіжний захід обрали?

За даними Офісу Генпрокурора, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича. Саме йому фігурант передавав установчі дані українських правоохоронців та інших громадян, задокументовано щонайменше 60 епізодів.

За даними джерел "РБК-Україна", йдеться про співробітника НАБУ Віктора Гусарова.

Під час засідання Шевченківського районного суду йому обрали запобіжний захід у вигляді безальтернативної варти на строк 60 діб.

Нагадаємо, "кротові" повідомили про підозру за статтями про державну зраду та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

До слова, напередодні СБУ викрила в державній зраді агента ФСБ і чинного депутата від ОПЗЖ Федора Христенка. Він продовжував впливати на НАБУ через зв'язки з керівництвом – Русланом Магамедрасуловим та Олександром Скомаровим.