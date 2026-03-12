СБУ затримала агента, який коригував російські обстріли: йому загрожує довічне

Контррозвідка СБУ на Донеччині затримала ще одного коригувальника повітряних атак Росії. Ним виявився завербований колишній керівник стратегічного підприємства.

За даними слідства, після звільнення з роботи чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Що відомо про агента Кремля, який коригував російські обстріли?

На нього вийшов колишній підлеглий, який ще у 2014 році приєднався до збройних формувань Росії і вербував агентів.

Після того, як підозрюваний погодився на співпрацю, він почав збирати інформацію про розташування підрозділів Сили оборони України. Зокрема, його цікавили запасні командні пункти, логістичні центри та підрозділи безпілотників у районі міста Краматорськ.

За даними правоохоронців, чоловік пішки обходив місцевість та намагався уникати контактів з військовими та правоохоронцями. Виявлені об'єкти він позначав на картах Google, після чого передавав координати російській стороні.

СБУ помітила його діяльність та завчасно захистила місця перебування українських військових. Підозрюваного затримали під час завершального етапу спецоперації.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

