СБУ затримала агента, який коригував російські обстріли: йому загрожує довічне
- Контррозвідка СБУ на Донеччині затримала колишнього керівника стратегічного підприємства, який коригував російські обстріли.
- Йому повідомили про підозру в державній зраді й загрожує довічне ув'язнення.
Контррозвідка СБУ на Донеччині затримала ще одного коригувальника повітряних атак Росії. Ним виявився завербований колишній керівник стратегічного підприємства.
За даними слідства, після звільнення з роботи чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб. Про це повідомили в Службі безпеки України.
Що відомо про агента Кремля, який коригував російські обстріли?
На нього вийшов колишній підлеглий, який ще у 2014 році приєднався до збройних формувань Росії і вербував агентів.
Після того, як підозрюваний погодився на співпрацю, він почав збирати інформацію про розташування підрозділів Сили оборони України. Зокрема, його цікавили запасні командні пункти, логістичні центри та підрозділи безпілотників у районі міста Краматорськ.
За даними правоохоронців, чоловік пішки обходив місцевість та намагався уникати контактів з військовими та правоохоронцями. Виявлені об'єкти він позначав на картах Google, після чого передавав координати російській стороні.
СБУ помітила його діяльність та завчасно захистила місця перебування українських військових. Підозрюваного затримали під час завершального етапу спецоперації.
Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього смартфон із доказами співпраці з ворогом.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що відомо про інші випадки державної зради?
Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, вона намагалася влаштуватися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб передавати ворогу інформацію про українських військових та розташування підрозділів.
Також СБУ викрила чоловіка, який працював на російські спецслужби та намагався влаштуватися на оборонний завод у Запоріжжі. За даними слідства, він збирав інформацію про системи ППО та інші оборонні підприємства міста і передавав її своєму куратору в росії.
Окрім цього, правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту у Кіровоградській області. За даними слідства, він планував підірвати посадовця державної установи біля кафе в центрі Кропивницького. Підозрюваний стежив за потенційною жертвою та передавав інформацію своєму куратору з ФСБ Росії.