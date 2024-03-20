Партизани проникли у найбільший військкомат Красноярська та показали фото

Агенти "Атеш" повідомили, що вивчили роботу військкоматів Красноярська. Зокрема вони проникли у найбільші військові комісаріати міста.

В "Атеш" розповіли, що завдяки цій операції з'ясували багато важливих подробиць.

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Що відомо про операцію

Агенти "Атеш" розповіли, що побували в найбільшому військовому комісаріаті Радянського та Центрального районів міста.

Вивчили усі деталі, усі аспекти. Знаємо хто чим зайнятий і хто чим дихає. З отриманою інформацією нам буде простіше почати карати кожного винного корупціонера та злочинця вже найближчим часом. Кожен, хто продовжує слати молодих хлопців до смерті,

– повідомили в "Атеш".

Вони також закликали співробітників військкоматів, яким набридло виконувати злочинні накази, співпрацювати з ними.

Кадри агентів "Атеш" з Красноярська:

До слова, раніше агент цього руху проник у Дубненський машинобудівний завод і роздобув секретні документи щодо виробництва крилатих ракет Х-32.

"Атеш" опублікували документи з секретного заводу виробництва ракет: що з'ясували

Дубненський завод в Росії не виконав план виробництва на 2022 рік.

Директор департаменту оборонно-промислового комплексу Росії Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет.

На 2024 ворог планує виготовити на цьому заводі 224 ракети.

А незадовго до цього вони виявили, що росіяни перекинули до Москви додаткові дивізіони ППО. Ймовірно, ворог не лише готується до обстрілів України, а й очікує нових ударів по своїй столиці, тому таким чином намагається захистити військові об'єкти.