Готуйтеся, окупанти: "Атеш" дізнався, де розташовані С-400 та інші засоби ППО Москви
Джерело:"Атеш"
Росіяни не можуть заховатися від агентів руху опору навіть у глибокому тилу своєї країни. Партизани постійно ведуть розвідку та отримують нову інформацію.
Зокрема, "Атеш" вдалося проникнути на територію поблизу Москви та розвідати системи ППО, які там перебувають. Вони дізналися про дислокацію кількох С-400 та різних станцій радіолокацій.
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Ворог шукає нові місця дислокації
Ці об'єкти ППО розташовані біля метро Білокам'яна у Богородському районі міста Москва. Територія захищена високим парканом, периметр охороняється.
Раніше там мав базуватися дивізіон протиповітряної оборони. Через постійну загрозу ударів по військових об'єктах Москви, рашисти змушені шукати нові місця для дислокації своїх ППО та РЛС.
У "Атеш" наголосили, що вони продовжують збирати інформацію про ворога.
Партизани знайшли ППО біля Москви: дивіться відео
"Атеш" постійно проводить розвідку
- Агенти "Атеш" провели розвідку на одному з об'єктів корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Це найбільше підприємство, яке займається виробництвом зброї для атак на українські міста. Там наголосили, що російське підприємство має бути знищене. Партизани зазначили, що вони вирахували виробничі цехи, комори з реагентами та технікою. Окрім цього, вони розвідали, де розташований адміністративний корпус з усією документацією.
- Партизани руху "Атеш" зафіксували нове переміщення зброї росіян у анексованому Севастополі у Криму. Мовиться про комплекси "Бастіон-П", які є носіями надзвукових ракет "Онікс". Саме цією зброєю окупанти вражають південні області нашої держави. Представники руху також дізналися, що установки належать 15 окремій береговій ракетній бригаді росіян у Севастополі. Ба більше, агент руху опору простежив маршрути пересування та кінцеву точку призначення ракетного комплексу, а всю отриману інформацію передав Силам оборони України.
- Українські партизани "працювали" у центрі, що попереджає про запуск ракет, у Московській області. Агент "АТЕШ" залишив територію Росії, тому у русі вирішили поділитися подробицями чергової успішної "вилазки" у тил ворога. Довгий час окупанти не здогадувалися, що серед них "загубився" український агент, та їхня секретна військова інформація потрапляє до рук Сил оборони України.