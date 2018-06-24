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Телеканал новин 24 Новини Космос

Аграрна колонізація: грузини хочуть вирощувати на Марсі виноград

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Грузини будуть вирощувати на Марсі виноград
Грузини будуть вирощувати на Марсі виноград / elconfidencial.com

Грузія вирішила приєднатися до проекту освоєння космосу. Країна хоче "колонізувати" Марс виноградом. Саме цю рослину грузини планують вирощувати на Червоній планеті.

Про це пише видання Newsgeorgia.ge.

Проект хочуть запустити вже у вересні цього року. Тоді у Тбілісі почне функціонувати спеціальна теплиця для експериментів. Тут будуть вирощувати, досліджувати і розвивати спеціальні сорти лози, які зможуть рости на Марсі.

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"Астронавти NASA на космічній станції вже здійснили кілька успішних експериментів з вирощування продуктів харчування, що є важливим кроком на шляху до розведення інших рослинних культур. Потенціал, який є у Грузії щодо роботи в такому напрямі, в світі є унікальним, оскільки він стосується найдавнішої культури культивації лози", – розповіли на презентації, яка пройшла 20 червня у Тбілісі.

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Теги: Новини Грузії Техно Космос Марс
Джерело: 24 Канал
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