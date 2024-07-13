Колись усе виплеснуть: як російське населення ставиться до Путіна

Росіяни залякані та бояться, що путінський режим може застосувати проти них різні засоби. Значна частина із них не говорить про своє невдоволення.

Таку думку 24 Каналу висловив засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін, зауваживши, що в якийсь момент накопичиться критична маса незгодних і продемонструє своє невдоволення.

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Як росіяни ставляться до Путіна

Осєчкін зазначив, що більшість населення Росії, можливо, мовчазно незгодна з Путіним, але точно не підтримує розв'язану ним війну проти України.

Адже, зауважив він, росіяни залякані та перебувають під загрозою застосування проти них різних засобів. Тому що Путін разом із ФСБ понад 20 років насаджував у Росії терор і страх.

Але, дійсно, велика кількість людей у Росії хоче, щоб усе це якнайшвидше припинилося,

– заявив засновник Gulagu.net.

І те, що у сім'ях високопосадовців, наприклад, міністра оборони Андрєя Бєлоусова є якісь родичі, які намагаються закликати його до припинення цього жаху, є цілком нормальним.

Чи може закінчитися терпіння у росіян

що у мережі з'явилося відео з блогеркою Наталією Вертинською, яка назвала себе племінницею міністра оборони Росії Андрєя Бєлоусова. Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві жінка закликала Бєлоусова зупинитися.

Засновник Gulagu.net вважає, що в якийсь момент накопичиться критична маса незгодних і виплесне своє невдоволення.

І почне виплескуватися і в Росії, і на окупованих територіях, і всередині системи,

– сказав Осєчкін.

Коли саме це станеться, додав він, складно спрогнозувати. Але точно відомо, що жодна диктатура не триває вічно.