Ескалація агресії Росії проти України має різні наслідки

Один з них – миттєва реакція Сенату, адже на цьому тижні Комітет із міжнародних відносин підтримав законопроект з безпекового партнерства з Україною, що включає питання боротьби з Росією через застосування додаткових санкцій проти 20 компаній та кораблів, задіяних у добудові проекту "Північний потік-2".

Державний департамент США протягом 15 (!) днів повинен визначитися із тим, чи підпадають ці компанії та кораблі під санкції США.

Цікаво Головний казкар опублікував указ: як Путін вирішив взяти на олівець друзів і ворогів

Для набуття чинності, законопроєкт має бути проголосовано в Сенаті та в Палаті Представників і підписано президентом.

Голова Комітету, сенатор-республіканець Джим Ріш, назвав ініціативу своєчасним сигналом на підтримку України. А представниця демократів, сенаторка Джин Шахін, наголосила, що захист інтересів США включає зупинку ПП2.

Паралельно з цим не дрімають європейські колеги Прем'єр-міністри Польщі, Матеуш Моравецький, та Словенії, Янез Янша, закликали Німеччину вийти з проєкту ПП2, заявивши, що це дестабілізує Європу.

Читайте Орда нікуди не дінеться: три "але" щодо відведення російських військ

А експосол США в Польщі Деніел Фрід заявив про "загрозу розколу" енергетичного ринку Європи через ПП2.

Геополітична шахівниця наразі дуже активно розігрує ще не зовсім зрозумілий дебют. На жаль, ми в цій партії не граємо, то ж можемо тільки активно спостерігати.