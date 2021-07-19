Агресія Росії спрямована на те, щоб гальмувати наш рух до ЄС, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що мета російської агресії – гальмування шляху України до Євросоюзу. Також президент виступив за розширення ЄС.

Україна робить все, щоб стати членом ЄС. Про це Зеленський заявив під час міжнародної пресконференції у Батумі.

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На жаль, триваюча агресія РФ, гібридні атаки, окупація, спрямовані на те, щоб гальмувати наш рух до цієї інтеграції,

– сказав президент.

Розширення ЄС

Зеленський виступив за те, аби до ЄС увійшли Україна, Грузія та Молдова.

"Ми хочемо, щоб територія Євросоюзу стала більше і через цей вибір території трьох наших країн, на жаль, стали менше", – додав політик.

Проте він впевнений, що зменшення територій країн – тимчасове явище. За словами Зеленського, доказом того, що країнам є місце в європейському майбутньому, може стати надання їм європейських перспектив.

Насамкінець президент подякував лідерам ЄС за підтримку на шляху вступу України до ЄС.

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