На майбутньому "Рамштайні" очікуємо рішення, що буде видно на полі бою, – Зеленський у зверненні

Володимир Зеленський записав нове звернення для українців. Він розповів про Ставку, події на фронті та на міжнародній політичній арені.

Володимир Зеленський розповів, що день для нього розпочався із засідання Ставки. На ній було обговорено багато питань. Головне зі звернення президента за 17 квітня читайте на 24 Канал.

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Звернення Зеленського за 17 квітня

Як минуло засідання Ставки

17 квітня відбулось засідання Ставки, найголовніша тема якої була ситуація на передовій. Командувачі напрямків "Хортиці", "Таврії", "Одеси", "Півночі" й Головком Залужний доповіли про актуальну ситуацію.

Окремо на Ставці обговорювалось постачання боєприпасів для наших воїнів.

Сьогодні було більш детально щодо цього: не лише постачання, а й усе те, що стосується виробництва – і державою, і приватними компаніями. Були доповіді міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна, міністра оборони Резнікова, командувача Сил логістики Гуляка,

– сказав президент.

Він додав, що цього ж дня провів нараду з головою уряду Денисом Шмигалем щодо підсумків його поїздки в Канаду та США. Є вагомі результати, зокрема у стосунках з відносин з МВФ й іншими міжнародними інституціями.

Звернення Зеленського за 17 квітня: дивіться відео

Підготовка до формату "Рамштайн"

Україна вже почала готуватися до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", тож президент провів підготовчі наради. За словами Зеленського, Київ очікує від партнерів ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою.

Агресор має програти. І це наша спільна відповідальність із партнерами – виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити,

– наголосив глава держави.

Президент нагородив ще 127 бійців ЗСУ

Володимир Зеленський 17 квітня підписав указ про відзначення державними нагородами 127 бійців ЗСУ, 68 з яких – посмертно.

Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї,

– додав він.

Особливо він відзначив воїнів із 5-ї окремої штурмової бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади – за активні й успішні штурмові дії в Бахмуті, подякував 214-му стрілецькому батальйону за потужні удари по ворогу під Бахмутом й 92 окремій механізованій бригаді за результат на Луганщині.

Також президент виділив бійців 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-ї окремої артилерійської бригади, десантників "Сімдесятдев'ятки", воїнів 74-го окремого розвідбату, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, які захищають нас на Донецькому напрямку.

Натомість на Запоріжжі він відзначив воїнів 128-ї окремої штурмової Закарпатської бригади, зауваживши, що вони молодці.

У Слов'янську закінчилась пошуково-рятувальна операція

Президент повідомив, що 16 квітня у Слов'янську завершилася пошуково-рятувальна операція після удару російських терористів по житлових будинках.

Я хочу відзначити наших людей, які разом із колегами на місці робили все можливе… Попри загрозу повторних ударів, попри всі складнощі робили все можливе, щоб урятувати якнайбільше життів,

– сказав він.

Також президент подякував сержанту Ярославу Плецькому, старшому сержанту Віктору Гергелю, старшому лейтенанту Богдану Гаврилову та підполковнику Михайлу Загнітку. ДСНС й усім, хто брав участь у цій операції.