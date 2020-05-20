7 тисяч євро з гектара: як заробляти на овочах і фруктах

Українські аграрії можуть заробляти більше, ніж у Європі, якщо держава допоможе малому бізнесу.

Таку думку висловив агропідприємець Тарас Барщовский у коментарі Latifundist.com. Для цього влада має стимулювати розвиток малого фермерства, і тоді українська економіка розвиватиметься, а заробітчани повернуться додому.

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Щоб підтримувати сім'ї і заробляти з гектара не 300 євро на зерні, а 3-7 тисяч на вирощуванні овочів і фруктів та не їздити на заробітки, українці мають отримати від держави маленький поштовх, – каже Барщовский.

Він вважає, що 4 мільярди гривень, які Кабмін планує вкласти цьогоріч у сільське господарство, треба направити на розвиток малого фермерства. Бо проблема цього сектору аграрного бізнесу в тому, що його ніхто не підтрмує.

У нас сільське господарство сприймають, як великого латифундиста. 10 тисяч гектарів – ніщо. Лише якщо у тебе вже 100 тисяч гектарів, то ти в тренді.

Барщовський вважає, що 100 тисяч гектарів в одних руках – це "вбивство українського села, бо їх обробляє кілька комбайнів, а людям, які живуть в цьому селі, немає роботи". Для порівняння він навів приклад найближчого сусіда – Польщі, де, за його даними, середній наділ становить 3-5 гектарів на сім'ю.

Бізесмен також порівняв рівні урожаїв у Польщі та Україні.

На овочах, якщо з розумом підійти до технології вирощування, цілком можна заробити. Наприклад, червоний буряк. При однаковій площі посіву українські фермери отримують по 10-15 тонн з гектара, а поляки – до 90 тонн! Ось вам ефективність!

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Скільки зароблять сезонні працівники?

Українські фермери готові платити сезонним працівникам у півтори рази більше, ніж вони можуть отримати за кордоном, наприклад, у тій же Польщі. Про це говорять багато аграріїв, запевняє керівник сільськогосподарського кооперативу "Дари Чернігівщини" Андрій Білий.

Іноземні фермери платять заробітчанам приблизно 800 гривень на день за умови виконання щоденного плану збору ягід 90-100 кілограмів. У сезон українські фермери готові платити 1200 гривень на день, якщо людина працюватиме з такою ж продуктивністю, – каже фермер.