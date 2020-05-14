Аграрний фонд залишився без керівника

Кабінет міністрів України звільнив Івана Баришева від виконання обов'язків голови правління ПАТ "Аграрний фонд".

Розпорядження про звільнення Баришева (КМУ №514-р) прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав 13 травня.

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Іван Баришев був призначений в.о. голови правління ПАТ "Аграрний фонд" 15 листопада 2019 року – після того, як Уряд звільнив Андрія Радченка. Згодом Баришев заявив, що при звільненні Радченко нарахував собі та деяким своїм підлеглим вихідні допомоги на загальну суму 9 мільйонів гривень.

Як справи в Аграрному фонді?

Недавня перевірка фінансової звітності Аграрного фонду виявила приховування збитків ПАТ протягом кількох років. Через це загальна сума втрат у 2019 році склала 3,27 мільярда гривень. Пресслужба фонду повідомила, що факти приховування були встанвлені внаслідок проведення внутрішнього аудиту.

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Що таке Аграрний фонд?

ПАТ "Аграрний фонд" – ключовий оператор і одна з найприбутковіших аграрних компаній в Україні. Фонд створено у 2013 році. Він займається закупівлею врожаю в українських сільгосппідприємців і реалізацією агропродукції. Фонд охоплює 20% внутрішнього ринку продовольчого зерна і є найбільшим розпорядником борошна в Україні з часткою 13%.

За перший квартал-2020 Аграрний фонд реалізував 47 тисяч тонн зерна, 13 тисяч тонн борошна та 85 тисяч тонн міндобрив. Валовий прибуток за звітний період – 53,8 мільйона гривень.