Державних земель в Україні значно менше, ніж заявлено офіційно

Згідно статистичних даних, в Україні на сьогодні 10,2 мільйона гектарів державних земель. Але цей показник не відповідає дійсності.

Голова Держгеокадастру України Денис Башлик в інтерв’ю ЕП повідомив, що під час інвентаризації державних земель його відомство виявило серйозні помилки у статистиці.

Причина похибок – ніхто не стежив за цією статистикою. Інколи цифри бралися зі стелі. Постійно називають таку цифру: 10,2 мільйона гектарів. Проте статистика не ведеться з 2016 року, вона не має нічого спільного з фактичним станом речей, – каже Башлик.

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В останні роки кількість приватних земель постійно зростала, але кількість державних, в той же час, не змінювалася. Це вказує на те, що працювали тіньові схеми приватизації земель, вважає голова Держгеокадастру.

Звідки ці приватні землі з’являються? Де-факто – зрозуміло, де-юре – залишалися на папері, – пояснює Башлик.

За словами чиновника, землі держпідприємств, Міноборони чи Академії наук ставали приватними через тіньові схеми, тому фактично не існує 10,2 мільйона гектарів держземель.

Скільки українців не скористалися правом на пай?

За останні 20 років в Україні померли близько 1,5 мільйона осіб, які мали право отримати земельний пій. У 500 тисяч з них не було спадкоємців, тому земля фактично перейшла державі.

За законом, пояснює Денис Башлик, якщо громадянин помер, а його пай залишився невитребуваним, то держава проводить безоплатну приватизацію і аукціон.

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Коли треба отримати пай?

Загалом всі громадяни України до 2024 року мають вирішити питання своїх невитребуваних паїв.

Про це нагадує голова організації "Центр розвитку земельних правовідносин в Україні" Леонід Корейба. Якщо претенденти на паї не встигнуть чи не зможуть оформити свої наділи належним чином, то ця земля відійде в комунальну власність.