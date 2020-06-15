У 2019 році на територію України через так звані "ЛНР", "ДНР" і прифронтові регіони було ввезено понад 300 тисяч тонн картоплі.

Таку несподівану інформацію оприлюднила виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАПК) Оксана Руженкова.

В Україні старанно замовчують факти несанкціонованого ввезення продуктів харчування через територію "ДНР", "ЛНР" і прифронтові зони, – цитує Руженкову agronews.ua. – За минулий сезон цифра імпорту однієї тільки картоплі була шокуюча – понад 300 тисяч тонн.

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Експертка особливу увагу акцентувала на тому, що під виглядом звичайної столової картоплі було ввезено багато несертифікованих насіннєвих сортів без належних фітосанітарних документів і перевірок.

Небезпека нелегального "імпорту"

Ввезення несанкціонованої картоплі створило дві проблеми:

демпінг – цьогоріч російська насіннєва картопля в Україні коштує 6-7 гривень за кілограм, а вітчизняна – 12-18

– цьогоріч російська насіннєва картопля в Україні коштує 6-7 гривень за кілограм, а вітчизняна – 12-18 низька якість такої картоплі через різницю в посадковому матеріалі та технологіях вирощування

В країнах Євроазійського економічного союзу зараз у пріоритеті розвиток власної селекції, зазначила Руженкова. Тому для популяризації своєї продукції там обмежили доступ на ринок більш продуктивних європейських сортів. Як наслідок, фермери – за відсутності широкого вибору матеріалів – вирощують недосконалу експериментальну картоплю від своїх селекціонерів. І саме цей неперевірений посадковий матеріал тепер опиниться на полях дрібних українських виробників.

Подібні посадки представляють серйозну фітосанітарну загрозу для українських професійних картопляних господарств, яким доведеться остаточно поховати надію на експорт продукції хоч куди-небудь, – зазначила виконавчий директор УАПК.

"Патове" картоплярство

Оксана Руженкова повідомила про ще одну серйозну проблему: у 2019 році в Україні дефіцит овочів вітчизняного виробництва досяг критичних 40%, що в грошовому еквіваленті склало 253 мільйона доларів. Через втрату сировинної бази і падіння доходів громадян уже закрилися більше 20-ти переробних консервних заводів.

У картоплярстві ситуація патова: щорічно промпідприємства заявляють про готовність або закритися, або перепрофілюватися під виробництво інших культур. Чимало професійних господарств, розуміючи, що після сезону високих цін слідує цінове "дно", скоротило виробничі площі або переорієнтувалося на вирощування чіпсових сортів картоплі, – заявляє Руженкова.

Логіку аграріїв експертка пояснила так: краще співпрацювати з переробними підприємствами за попередньо укладеними контрактами, ніж чекати по 30-40 днів, а в окремі роки – по 10 місяців, поки супермаркети виплатять гроші за реалізовану картоплю.

Яка загалом ситуація ринку картоплі, читайте у матеріалі 24 каналу "Поки українська картопля гниє, купуємо імпортну і технічну".