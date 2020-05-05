Посуха і дощі в Україні: як погода вплине на урожай-2020

Рясні дощі, що прийшли на зміну посушливій погоді на початку травня, значно покращили прогнози та загальну ситуацію з майбутнім урожаєм.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, пише УНІАН.

Для більшості культур дощі підуть на користь – опади хоч і запізнілі, але випадуть не занадто пізно. Ситуація з посівами й сходами однозначно покращиться там, де випала достатня кількість опадів (в центрі й на заході країни – Прим. ред.). Але на півдні їх не було: в Одеській, Херсонській, більшій частині Миколаївської та Запорізької областей посуха нікуди не поділася, ситуація досить складна, – сказала експерт.

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Заморозки у кінці березня – на початку квітня негативно вплинули на ріст плодових дерев – зокрема, черешні та абрикоси. Але дощі помітно покращать їхній урожай, каже Адаменко.

Експерт вважає, що посухи останніх років ймовірно будуть повторюватися в Україні протягом наступного десятиліття.

Зараз формується прообраз майбутнього клімату. Погода майбутнього десятиліття нагадуватиме посухи останніх років. Такі зими, тобто їх відсутність, будуть спостерігатися все частіше. Але це не означає, що потрібно садити тільки теплолюбні культури. А відмовлятися від озимої пшениці Україні точно поки не варто, – сказала Адаменко.

Якою буде погода в найближчі дні?

За прогнозами Укргідрометцентру, в більшості регіонів України очікуються дощі та грози.

Київ, північ і центр України – грози, температура повітря вдень досягне 17-19 градусів тепла

– грози, температура повітря вдень досягне 17-19 градусів тепла Південні регіони (Одеса, Миколаїв і Херсон) – грози, температура вдень – до плюс 20 градусів

(Одеса, Миколаїв і Херсон) – грози, температура вдень – до плюс 20 градусів Захід України – невеликі дощі, температура підніметься до 17-18 градусів

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