Проблеми урожаю-2020, ціни на продукти і рейдерство землі: найважливіші агроновини тижня

Яким буде врожай в Україні? Чи виростуть ціни на продукти? Як аграріям захистити свою землю? Ці питання найбільше хвилювали українців минулого тижня (18-24 травня).

Урожай буде…

"Продовольчій безпеці країни нічого не загрожує", – стверджує міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко. Бо, незважаючи на складні погодні умови, цьогоріч врожаї в Україні загалом (це важливе уточнення!) будуть хорошими. Зокрема, прогноз щодо зернових – приблизно 65-68 мільйонів тонн, що лише на 10% менше, ніж 2019-му, який виявився дуже вдалим для аграріїв.

Детальніше тут: "Продовольча криза-2020: що чекає світ і Україну?"

…але не скрізь

В окремих регіонах України несприятливі погодні умови все-таки "вдарили" по врожаям. Так, у південних областях (Одеська, Херсонська і Миколаївська) посуха знищила до 50% зернових, а в деяких районах – до 80%!

Постраждали на півдні й ранні фруктові дерева – через заморозки на початку весни. Начальник відділу агрометеорології "Укргідрометцентру" Татяна Адаменко песимістично прогнозує:

Вітчизняних кісточкових зберемо мало, і коштувати вони будуть дуже дорого.

Подробиці читайте у статті "Урожай фруктів-2020: що загинуло і які будуть ціни".

Як у Європі. І навіть дорожче!

Високі ціни на продукти харчування, на жаль, стануть неприємним маркером 2020 року. Про це сайт 24 каналу розповідає у статті "Чому продукти в Україні коштують дорожче, ніж в Європі".

Причому ціни, на думку експертів, були б ще вищими, але їх стримує низька купівельна спроможність українців.

Фермери: мінус держава, плюс рейдери





Українські фермери ​самотужки проблеми не вирішать / Фото Волинь

Несприятливі погодні умови і, як наслідок, зниження врожаїв – не єдині проблеми українських аграріїв. Вони скаржаться також на відсутність підтримки з боку держави. Саме тому, фермерські господарства почали стрімко зникати, і до кінця 2020 року їх кількість може критично скоротитися.

Чому так відбувається? Відповідь тут: "Фермери в Україні зникають як клас".

Нікуди не зникла ще одна болюча проблема аграріїв – рейдери. Експерти побоюються, що після відкриття ринку землі "загарбники" ще більше активізуються. Саме тому Офіс протидії рейдерству розробив свої рекомендації: "Рейдерство землі: як не допустити захоплень – 10 важливих кроків".

В той же час, самі фермери заявляють: якщо держава підтримуватиме їхній бізнес, вони готові працювати на Україну. Так само, як і сезонні заробітчани, які залишаться вдома, а не поїдуть за кордон. Загальну думку озвучив агропідприємець Тарас Барщовский у коментарі "7 тисяч євро з гектара: скільки можна заробляти на овочах і фруктах".

Без українців – катастрофа!

Зовсім інші проблеми у європейських фермерів. На початку травня у Польщі бідкалися, що без сезонних працівників з України тамтешній агросектор чекає катастрофа, бо нікому збирати врожай. І польська влада зробила все можливе, аби українці приїхали на роботу – навіть відмінила для них 14-денний карантин.

Минулого тижня аналогічний сигнал SOS послали естонські фермери, які вирощують полуниці. "Без українців буде катастрофа", – повторили вони слова поляків. При цьому в Естонії заклик аграріїв дозволити приїзд заробітчан з України викликав грандіозний політичний скандал.

Чому так сталося і що буде далі? Читайте у статті 24 каналу "Ще одна країна благає впустити українських заробітчан".

Аграрний огляд тижня (11-17 травня): Вето Зеленського, втрачені паї і прогнози на урожай-2020