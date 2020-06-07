Директор економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF) Анатолій Амелін підрахував, скільки коштує український чорнозем.

"Будучи в Ізраїлі, з подивом дізнався, що там можна купити в мішках український чорнозем!" – дивується на своїй сторінці у Facebook Анатолій Амелін. Саме тому директор UIF вирішив скласти ціну національному скарбу України.

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Експерт рахує у своєму пості:

Площа чорнозему в Україні становить 28 мільйонів гектарів, товщина чорноземного шару може варіюватися в широких межах: від декількох сантиметрів до 1,5 метра в Україні. Якщо брати як середній показник шару чорнозему в 40 сантиметрів, то його загальний обсяг в Україні становить 112 мільярдів тонн.

Амелін резюмує, що "при грубій оцінці, весь обсяг чорнозему в Україні коштує від 830 мільярдів до 1 трильйона доларів".

На завершення Амелін бідкається: "Як можна володіти такими багатствами і не вміти ними грамотно розпорядитися?"

Якою буде вартість землі після відкриття ринку?

Раніше експерти назвали, скільки загалом коштуватиме 1 гектар в Україні після запуску ринку землі 1 липня 2021 року.

Так, народний депутат Микола Сольський, співавтор земельного закону і голова аграрного комітету Верховної Ради, заявив, що "за такої моделі ринку 1 гектар коштуватиме 2 тисячі доларів замість 4-5 тисяч, якби юридичні особи були повноцінними учасниками ринку".

Парламентарій вважає, що поетапність запровадження ринку землі в Україні несе ризики тому, що "люди та компанії, які наразі землю орендують, куплять землю дешевше, а власники землі отримають менше грошей".

Що передбачає закон про ринок землі?

З 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України.

З 1 січня 2024 року право власності можуть отримати також юридичні особи, власниками яких є українці (вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі).

Питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, буде вирішуватися на всеукраїнському референдумі.

Коли може відбутися референдум? Читайте про це в матеріалі 24 каналу "Ринок землі можуть відкрити для іноземців, – Зеленський назвав умови".