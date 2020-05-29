Україна нагодує Європу і Китай ягодами

Українські ягідники значно збільшили продажі заморожених продуктів у країни Євросоюзу.

У перші чотири місяці 2020 року експорт українських заморожених ягід збільшився на 20% порівняно з груднем-2019 і на 37% – порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє east-fruit.com.

Що купляють? Хто купляє?

Серед українських ягід найбільший попит у країнах ЄС на суницю, експорт якої збільшився майже вдвічі. Набирає популярності малина – продано вже на 40% більше, ніж торік у цей же період. Але лідером залишається чорниця, незважаючи на те, що обсяги її експорту не виросли.

Найбільше українських заморожених ягід відправляється до Польщі, Німеччини і Чехії. Поступово збільшує експорт США. Але найбільшу динаміку демонструє Китай.

Що експортуємо в Піднебесну?

Особливим попитом у Китаї користується чорниця – за перші чотири місяці поточного року Україна поставила туди у 5,5 разів більше цих ягід, ніж в аналогічний період торік. Виручка досягла 6 мільйонів доларів.

Наразі Україна стала провідним постачальником замороженої лісової чорниці до цієї країни, обійшовши Канаду, Швецію, Латвію, Білорусь, Росію і Польщу. Експансія на китайський ринок відбувалася досить стрімко: у 2015-му – обсяг експорту склав 383 тисяч доларів, у 2018-му – 2,8 мільйона, у 2019-му – вже 10 мільйонів. Цьогоріч рекорд може бути побито – якщо Україна влітку збереже весняні темпи продажів.

Незважаючи на погоду

Експортні досягнення українських ягідників дуже тішать, бо ще на початку травня прогнози щодо урожаю були дуже тривожними. Спочатку великої шкоди плантаціям завдали заморозки, потім почали лити рясні дощі. Тим не менше, урожай ягід, за розрахунками експертів, цьогоріч складе 90% порівняно з торішнім, який був вдалим для українських аграріїв.

А яка цього річ ситуація з фруктами? Читайте у статті 24 каналу "Урожай фруктів-2020: що загинуло і які будуть ціни".