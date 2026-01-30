ОАЕ долучиться до створення агропродовольчого хабу

Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали лист про наміри щодо створення агропродовольчого хабу в рамках ініціативи Food from Ukraine. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Питання розвитку агропродовольчих хабів заступник міністра Денис Башлик обговорив під час робочої поїздки до Об'єднаних Арабських Еміратів. Переговори відбулися з генеральним директором фонду сталості DIHAD Sustainable Organisation Халедом Аль-Аттаром та заступником міністра закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів Омаром Обайдом Аль-Хасаном Аль-Шамсі.

Зверніть увагу! Українська сторона презентувала концепцію агропродовольчого хабу як сучасної інфраструктурної платформи для перероблення, зберігання та подальшого експорту української аграрної продукції на ринки Близького Сходу та країн Глобального Півдня.

Сторони підтвердили взаємну зацікавленість у продовженні співпраці з урахуванням стратегічної ролі Об'єднаних Арабських Еміратів як потенційного регіонального лідера в країнах Перської затоки.

Важливо! Як зазначив заступник міністра, створення агропродовольчих хабів розглядається як стратегічний елемент нової архітектури продовольчої безпеки не лише для України, а й для регіонів Близького Сходу та Африки. За його словами, ініціатива має значний інвестиційний потенціал і відкриває можливості для реалізації спільних проєктів із високою доданою вартістю.

