Чому ціни на баклажани почали рости

За словами керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова, останній тиждень середня вартість баклажана на гуртовому рикну "Шувар" виросла на 47,6%, передає 24 Канал. Спочатку вартість складала 21 гривню, але згодом зросла до 31 гривні за кілограм.

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Стрімке зростання цін на баклажани пов'язане із завершенням сезону ґрунтових овочів і переходом до тепличних культур,

– говорить Тетяна Попович.

Ціна, на її думку, також зросла через зменшення площ під цією культурою цього року та аномальну спеку, яка вплинула на врожайність. У порівнянні з минулими роками таке коливання типове для цього сезону, проте тепер воно більш виражене.

Зверніть увагу! Крім того, експертка ринку стверджує, що сезон ґрунтових баклажанів практично завершений, і тепер на ринку домінуватимуть тепличні овочі, які традиційно дорожчі.