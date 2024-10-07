Африканські фермери оптимізували виробництво бананового вина

Бананові плантації в поселенні Каронга були розташовані на березі озера, але їх змило в результаті підвищення рівня води, викликаного збільшенням кількості опадів. Фермерам прийшлось перебратися на пагорб. Але це не покращило ситуацію – на височині дуже спекотно, температура сягає 42 градусів Цельсія і фрукти дозрівають занадто швидко та псуються. Фермери почали зазнавати збитків. В надії покращити своє фінансове становище жінки селища об'єдналися у кооператив Twitule Cooperative Group та почали виробляти бананове вино, пише DRINKS+.

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Процес виробництва досить простий. Стиглі банани очищають, нарізають на дрібні шматочки, зважують та змішують з цукром, дріжджами, родзинками, водою і покривають дольками лимонів. Потім суміш залишають бродити на кілька тижнів, перетворюючи бананову м'якоть у вино, що містить 13% алкоголю. Це дуже добре вино. Його потрібно пити сидячи, щоб насолоджуватися смаком кожного ковтка,

– розповідає Емілі Нхана.

Місцевий ентузіаст вина Пол Камвендо (Paul Kamwendo) каже, що бананове вино м'яке та легке. Один з найбільших шанувальників бананового вина в Каронзі говорить, що і гадки не мав, що з бананів можна робити вино.

Важливо Вино, колір якого може змінюватись від блідо-жовтого до насиченого бурштинового, має солодкуватий фруктовий смак, з тонким ароматом і легким лимонно-банановим присмаком. Емілі підкреслює, що для виробництва важливим є стан бананів. За її словами, якщо фрукти надто стиглі – вино буде дуже солодким; надто зелені – вино стане занадто терпким. Отже, важливо спіймати золоту середину. А ще жінка каже, що новий бізнес надав фермерам можливість збудувати житло кращої якості, завести худобу.

На місцевих ринках пляшки бананового вина, які продаються по 3 долари, стали вже звичайним явищем.

Ми продаємо його на ринках по всій країні, в столиці Лілонгве і в найбільшому місті Блантайр, воно дуже популярне,

– розповідає Тенісон Гондве, генеральний директор компанії, яка консультує жінок з приводу виробництва бананового вина.

Twitule Cooperative Group виробляє від 20 до 50 літрів вина на місяць, в планах покупка обладнання, щоб збільшити виробництво.

Емілі Нхана говорить, що планує виробляти ще більше вина: "Хочемо переїхати з невеликого виробничого будинку на фабрику". Нещодавно Community Savings and Investment Promotion звернулись до Бюро стандартів Малаві з проханням схвалити бананове вино для експорту.