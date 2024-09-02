Молоко продовжує дорожчати

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі повідомляє, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 27 серпня склала 15,20 гривні за кілограм без ПДВ, що на 1,08 гривні більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 14,00 до 16,00 гривні за кілограм без ПДВ. Верхня межа цінового діапазону виросла на 1,40 гривні за останній місяць. Нижня межа цінового діапазону виросла на 40 копійок.

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Вищий ґатунок в середньому коштує 15,20 гривні за кілограм без ПДВ (+1,08 гривні). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 14,00 до 16,00 гривні за кілограм без ПДВ. Порівняно до результатів моніторингу другої половини липня, верхня межа цінового діапазону виросла на 1,40 гривні, а нижня межа збільшилась на 40 копійок.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 13,97 гривні за кілограм без ПДВ, що на 77 копійок більше порівняно до ціни в другій половині липня. Мінімальна ціна в господарствах склала 12,65 гривні за кілограм, а максимальна ціна – 14,50 гривні за кілограм. За останній місяць нижня межа цінового діапазону не змінилася, а верхня межа виросла на 45 копійок.

Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 14,79 гривні за кілограм без ПДВ, що на 98 копійок більше, ніж місяць тому.

Зверніть увагу! Георгій Кухалейшвілі зауважує, що молоко-сировина продовжує дорожчати, оскільки обсяги надою скорочуються, а попит з боку молокопереробних підприємств переважає пропозицію на внутрішньому ринку. З кінця червня в Україні тривала сильна спека. За даними Українського гідрометеорологічного центру, до кінця другої декади серпня, на території країни переважала жарка та майже суха погода і вдень максимальна температура повітря досягала +35 – 38 градусів Цельсія.

Довготривалі відключення електроенергії через ракетні удари російських окупантів по об’єктам енергетичної інфраструктури призвели до перебоїв в роботі систем вентиляції на молочно-товарних фермах. Корови отримували теплові удари, що вплинуло на скорочення продуктивності. Зокрема, масовані ракетні удари 26 серпня в 15 областях призвели до екстрених відключень електроенергії,

– повідомляє експерт.

Зростанню закупівельних цін сприяють високі ціни на вершкове масло на експортних ринках на фоні дефіциту жирів у світі та падіння надою в Європі, США, Океанії, а також девальвація гривні. Україна збільшує обсяги експорту вершкового масла, що сприяє росту попиту на молоко-сировину з боку переробників та підвищенню цін.

Важливо Водночас попри зростання закупівельних цін, рентабельність виробництва масла в Україні покращилась. За останній місяць молоко на споті подорожчало на 1,65 гривні. Оскільки спотові ціни на молоко включають вартість доставки, то ймовірно вони продовжать рухатися вгору з другої половини вересня коли очікується подорожчання логістики під впливом збільшення акцизу на імпортне паливо.

На початку вересня вірогідне подальше підвищення закупівельних цін на фоні високого попиту з боку переробників, нестачі молока-сировини та перспективи дорожчання логістики. Стабілізація цін на молоко-сировину ймовірна в четвертому кварталі. Зазвичай в період новорічних свят на молочному ринку спостерігається затишок, а попит на молоко падає. В перспективі ймовірне скорочення споживання вершкового масла та інших молочних продуктів в Україні через занадто високі ціни, що також має вплинути на попит та ціни на молоко.