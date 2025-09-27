Через 10 років землю повернути не можна

У квітні 2025 року Президент України підписав Закон №12089, який вніс суттєві зміни до Цивільного кодексу щодо повернення незаконно відчужених земель, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Цей закон встановлює, що якщо з моменту незаконного відчуження землі минуло понад 10 років, держава або громада втрачають право вимагати її повернення.

Закон передбачає, що після 10 років з моменту незаконного відчуження земельної ділянки, зокрема лісів, прибережних смуг та інших природних територій, держава або громада не можуть повернути ці ділянки.

Важливо! Якщо відчуження сталося менше ніж 10 років тому, держава або громада можуть ініціювати повернення земельної ділянки через суд. Однак у разі позитивного рішення суду, вони зобов'язані компенсувати добросовісному набувачу ринкову вартість майна.

Які випадки були у судовій практиці?

Закон не поширюється на стратегічні землі, об'єкти критичної інфраструктури, культурну спадщину та природоохоронні території. У таких випадках можливість повернення залишається, незалежно від строку відчуження.

Судова практика показує, що повернення земель можливе, особливо якщо відчуження відбулося з порушенням закону та не минуло 10 років.

Повернення незаконно відчужених земель, переданих ОТГ, можливе, якщо з моменту відчуження минуло менше 10 років і є достатні правові підстави. У випадках, що стосуються стратегічних або природоохоронних територій, можливість повернення зберігається незалежно від строку.

Зверніть увагу! Однак слід враховувати, що у разі повернення земельної ділянки, держава або громада зобов'язані компенсувати добросовісному набувачу її ринкову вартість.

