Скільки буде коштувати різдвяний стіл

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко розповів, що різдвяне меню складається зі страв, які є традиційними для такого столу середньостатистичної родини: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інститут аграрної економіки".

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Ці страви, за словами Юрія Лупенка, обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину у близько 1365 гривень. Головні страви на різдвяному столі – це кутя та узвар.

За розрахунками науковців, пшенична кутя – 950 грамів продуктів традиційної рецептури – обійдеться у 175,05 гривні і стане другою за вартістю стравою на святковому столі. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали:

мак – 68,5 гривні за 200 грамів,

волоські чищені горіхи – 44,89 гривні

родзинки – 21,73 гривні за 100 г відповідно.

Основна складова куті – крупа пшенична з твердої пшениці – коштуватиме 21,30 гривні за 400 грамів. За мед заплатимо ще 16,90 гривні за 100 грамів і додамо трохи цукру (50 грамів) за 1,73 гривні.

Традиційний узвар готується з сушених яблук, груш і чорносливу. Готові набори цих фруктів для узвару коштують у супермаркетах 105,36 гривні (600 грамів на 2 літри води),

– говорить Юрій Лупенко.

Найдорожчою стравою в цьому році буде смажена риба – 306,97 гривні. За 2 кілограма живого коропа доведеться заплатити 301 гривні, а за 200 грамів борошна – 5,97 гривні.

Третьою за вартістю стравою буде борщ пісний з квасолею. За 2,535 кілограма продуктів (на 2 літри води) треба буде віддати 131,94 гривні. Найдорожчою складовою тут є квасоля біла суха (300 грамів) – 43,53 гривні. Овочева складова становитиме:

картопля (362 грами) – 12,59 гривні,

капуста (300 грамів) – 12,66 гривні,

цибуля (100 грамів) – 1,75 гривні,

морква (400 грамів) – 12,08 гривні,

буряк (800 грамів) – 16,15 гривні.

Необхідно буде додати по 70 – 75 грамів помідорів – 8,31 гривні та томатної пасти – 11,82 гривні. Ще трохи цукру – 1,73 гривні за 50 грамів, рослинної олії – 6,21 гривні за 80 грамів, за смаком: перець чорний та сіль (1,87 гривні), лавровий лист (3,24 гривні) або зелень.

Зверніть увагу! Салат "Вінегрет" (1,73 кілограма продуктів) коштуватиме 67,75 гривні. Найдорожчими складовими будуть бочкові солоні огірки 21,40 гривні за 200 г. За овочі заплатимо: картопля (600 грамів) – 20,86 гривні, буряк (400 грамів) – 8,08 гривні, морква (378 грамів) – 11,42 гривні, цибуля (100 грамів) – 1,75 гривні. Заправка рослинною олією коштує 3,88 гривні за 50 грамів та сіль за смаком (0,36 гривні).

Традиційними пісними стравами є вареники. Вареники з картоплею (1,51 кілограма продуктів) коштуватимуть 50,06 гривні, включаючи картоплю (1 кілограма) – 34,77 гривні, борошно (500 грамів) – 14,93 гривні, сіль (10 грамів) – 0,36 гривні.

Вареники з капустою (1,481 кілограма продуктів) вартують 52,50 гривні. Для приготування тіста заплатимо за борошно – 14,93 гривні (500 грамів), а за сіль (10 грамів) – 0,36 гривні. Сира капуста коштуватиме 25,32 гривні за 600 грамів, морква (189 грамів) – 5,71 гривні, а цибуля (132 грамів) – 2,30 гривні. Рослинна олія для заправки (50 грамів) – 3,88 гривні.

Вареники з вишнею складаються із пісного тіста і морожених вишень. Борошно (500 грамів) – 14,93 гривні, трохи солі (10 грамів) – 0,36 гривні. Левову частку вартості таких вареників займають вишні – 54,45 гривні за 300 грамів. Загалом, вартість таких вареників становитиме 69,74 гривні (за 810 грамівпродуктів).

Тушкована капуста (2,229 г продуктів) обійдеться у 109,88 гривні. Найдорожчими тут є гриби печериці (300 грамів) – 43,88 гривні. Вартість овочів становитиме 59,43 гривні:

1 кілограма капусти – 42,20 гривні,

189 грамів моркви – 5,71 гривні,

660 грамів цибулі – 11,52 гривні.

Сіль і перець за смаком – 0,36 грамів та рослинна олія (80 грамів) – 6,21 гривні.

Смажена картопля готується на 100 грамів рослинної олії (7,76 гривні) із 1 кілограма картоплі (34,77 гривні) і 132 грамів цибулі (2,30 гривні) з додаванням солі і перцю за смаком (0,36 гривні). Всього витрат – 45,19 гривні.

Окремо ставлять на стіл соління: квашена капуста – 75 гривні за 500 грамів і огірки солоні бочкові – 42 гривні за 400 грамів. Також на столі присутні і свіжі овочі – огірки (70 гривні) і помідори (64 гривні) по 500 грамів відповідно,

– зазначає Юрій Лупенко.

Важливо! Враховуючи зростаючу динаміку цін на продукти харчування, вартість різдвяного столу 2024 року складе 1365 гривні. Це на 41 % перевищить минулорічний показник у 970 гривні. Таке подорожчання значною мірою є наслідком проблем, пов'язаних із повномасштабним вторгненням Росії на територію України та триваючими воєнними діями, підсумував Юрій Лупенко.