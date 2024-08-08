Купувала трактор і втратила гроші

Жителька Коропської громади, що на Чернігівщині знайшла на сайті безкоштовних оголошень трактор і хотіла його купити, та натомість втратила значну суму грошей. Про це повідомляє поліція Новгород-Сіверського району.

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Зв'язавшись із "продавцем", потерпіла обговорила умови угоди. Але, після того, як перерахувала останньому 123 тисячі гривень, свого товару так і не отримала.

Коли жінка зрозуміла, що її ошукали, то одразу звернулась по допомогу до поліції.

Важливо Правоохоронці наполегливо порекомендували розраховуватись за товар виключно після його отримання. Це потрібно, щоб не потрапити на гачок шахраїв.

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