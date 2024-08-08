Купувала трактор і втратила гроші
Жителька Коропської громади, що на Чернігівщині знайшла на сайті безкоштовних оголошень трактор і хотіла його купити, та натомість втратила значну суму грошей. Про це повідомляє поліція Новгород-Сіверського району.
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Зв'язавшись із "продавцем", потерпіла обговорила умови угоди. Але, після того, як перерахувала останньому 123 тисячі гривень, свого товару так і не отримала.
Коли жінка зрозуміла, що її ошукали, то одразу звернулась по допомогу до поліції.
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