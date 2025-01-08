Що буде з цінами на хліб

Засновник львівської крафтової пекарні Степан Савчин розповідає, що у 2024 році хліб подорожчав приблизно на 15 – 20 відсотків, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. На це, за його словами, вплинуло подорожчання палива, тому що хлібопекарський бізнес, як і будь-який продуктовий бізнес, потребує великої кількості логістики.

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Відчувалось подорожчання сировини, нестабільність в енергоносіях – це електроенергія в першу чергу,

– говорить Савчин.

За словами Степана Савчина, на вартість хліба випливають вимкнення електроенергії.

Нам потрібно викидати ті заміси, те, що ми приготували для випікання, якщо електроенергії немає. Використання генераторів, витрата на паливо практично з'їдають весь дохід, весь прибуток, тому не має змісту в цьому для нас особисто і для малих виробництв немає змісту у потужних генераторах,

– розповідає Степан Савчин.

Засновник пекарні прогнозує, що ціна на хліб зростатиме і надалі.

На даний момент він дорожчає і по всіх прогнозах він також буде дорожчати. Можливо, ми відчуємо якусь спеціалізацію навесні, але не факт. За моїми прогнозам хліб буде дорожчати на 10 – 15 відсотків,

– зазначає він.

Про те, що хліб за цей рік подорожчав на 20 відсотків, говорять і в обласному департаменті агропромислового розвитку. Проте, прогнози на наступний рік тут оптимістичніші. Директорка департаменту Людмила Гончаренко каже, хліб подорожчає не більше, як на п'ять відсотків.

Хліб зріс десь на 20 відсотків, а борошно – на 35. І зараз ми розуміємо, що збільшується податкове навантаження на підприємства. Воно не є суттєвим, але воно сто відсотків позначиться на собівартості. На якихось один-два відсотки ціна зростатиме,

– розповіла директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко.

Економіст Ростислав Славюк каже, що нинішня ціна на хліб в умовах війни є нормальною.

Важливо! На його думку, це зростання хліба не є таким критичним з огляду на те, що врожай і кон'юнктура в світі теж не зовсім хороша, тобто ціни повинні бути ще вищі, а ціна відносно тримається на нормальному рівні. Він прогнозує, що ціна по закінченню війни піде догори.