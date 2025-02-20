Які причини росту цін на пшеницю

Недостатня кількість пропозицій пшениці на українському ринку продовжувала надавати підтримку цінам, повідомляє 24 Канал із посиланням на АПК-Інформ.

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Покупці готові були підвищувати ціни попиту на зернову, намагаючись залучити додаткові її обсяги. Більш активно надходили пропозиції пшениці 3 класу та фуражу, проте аграрії не готові були поступатись в ціні, тому пропонували зернову за максимальними цінами,

– зазначають аналітики.

Так, ціни попиту на пшеницю 2 і 3 класу фіксувались в межах 10 000 – 11 000 гривень за тонну і 9 600 – 10 600 гривень за тонну СРТ, а на фуражну – в межах 9 000 – 10 300 гривень за тонну СРТ.

Зверніть увагу! Також підтримку цінам продовжувала надавати відповідна динаміка на експортному ринку.

За даними Spike Brokers, індикації покупців на пшеницю були в межах: