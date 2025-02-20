Каковы причины роста цен на пшеницу
Недостаточное количество предложений пшеницы на украинском рынке продолжала оказывать поддержку ценам, сообщает 24 Канал со ссылкой на АПК-Информ.
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Покупатели готовы были повышать цены спроса на зерновую, пытаясь привлечь дополнительные ее объемы. Более активно поступали предложения пшеницы 3 класса и фуража, однако аграрии не готовы были уступать в цене, поэтому предлагали зерновую по максимальным ценам,
– отмечают аналитики.
Так, цены спроса на пшеницу 2 и 3 класса фиксировались в пределах 10 000 – 11 000 гривен за тонну и 9 600 – 10 600 гривен за тонну СРТ, а на фуражную – в пределах 9 000 – 10 300 гривен за тонну СРТ.
Обратите внимание! Также поддержку ценам продолжала оказывать соответствующая динамика на экспортном рынке.
По данным Spike Brokers, индикации покупателей на пшеницу были в пределах:
- DAP Украина (Одесса) 12.5pro – 228 – 230 долларов за тонну;
- DAP Украина (Одесса) 11.5pro – 227 – 228 долларов за тонну;
- DAP Украина (Одесса) фураж – 222 – 224 долларов за тонну;
- DAP Германия (с.-зх.) фур. – 228 – 232 евро за тонну;
- DAP Нидерланды (юж.) – 225 – 230 евро за тонну.