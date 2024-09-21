Як ціни на землю відрізняються залежно від регіону

За понад три роки відкритого ринку землі в Україні відбулося понад 250 тисяч угод купівлі-продажу сільськогосподарських угідь. Загальна площа проданої землі сягнула близько півмільйона гектарів, а середня вартість одного гектара наразі складає 46 748 гривень, вказують аналітики "Опендатабот".

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У 2023 році спостерігались найактивніші продажі. Вартість землі суттєво відрізняється залежно від регіону. Найдорожча земля наразі, у вересні 2024 року, зафіксована в Івано-Франківській області, де середня ціна сягає 105 703 гривень за 1 гектар. На другому місці – Київщина з ціною 71 973 гривні за гектар.

Вартість землі по областях / Скріншот з сайту Опендатабот

Найменші ціни спостерігаються у південних та східних областях. Втім, найдешевша земля зараз у Луганській області, гектар там можна придбати за 17 817 гривень у середньому.

Зверніть увагу! Найбільший попит на землю зафіксовано у Полтавській області, де за три роки було продано понад 60 тисяч гектарів. Через повномасштабне вторгнення Росії у першому півріччі 2024 року спостерігалось зменшення кількості угод та зміщення попиту в бік більш безпечних регіонів. Наприклад, Кіровоградщина увійшла до трійки лідерів за обсягами продажу землі, замінивши Харківщину.

Попри активність ринку купівлі-продажу, більшість земельних ділянок (65%) переходять у власність через спадщину. Купівля-продаж становить лише чверть від усіх випадків зміни власника землі.