Як приватизувати пай під час воєнного стану

За словами адвоката Мар'яна Сащука, в умовах воєнного стану приватизація землі за загальним правилом призупинена. Втім, люди можуть на себе оформити паї, якщо мають сертифікат про право власності до 2028 року, повідомляє РБК-Україна.

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Якщо людина хоче приватизувати землю, на якій стоїть її будинок, і ця нерухомість оформлена належним чином, тоді вона має право приватизувати ділянку навіть в умовах воєнного стану. І таке ж право вона має на приватизацію землі, яку їй до 2001 року надали у користування,

– розповідає адвокат.

За його словами, цю процедуру треба зробити якомога швидше, щоб потім не виникало ніяких проблем з сусідами. Наприклад, вони можуть оформити ділянку раніше і тоді сусідські земельні паї накладуться на ваші, які ще не приватизовані. Тоді виникають проблеми, бо треба додатково витрачати кошти, робити нову документацію, змінювати межі ділянки й тому подібне.

Документи, необхідні для приватизації

Мар'ян Сащук говорить, що процедура приватизації зав'язана на органі місцевого самоврядування тієї території, на якій розташована ділянка. Для приватизації треба мати сертифікат про право власності на пай. Треба розуміти, що він не є правоустановчим документом як таким, але він дає право на володіння землею.

Також крім сертифіката, треба мати витяг з протоколу розподілу земельних часток й витяг зі схеми розподілу цих часток.

З цими документами людина має звернутися в державний кадастр для того, щоб земельну ділянку зареєстрували. Їй присвоюється кадастровий номер. Після цього ділянка вважається створеною - тобто вона з'являється на публічній кадастровій карті,

– говорить експерт.

Далі в орган місцевого самоврядування потрібно подати витяг з державного кадастру, де вказано кадастровий номер землі. Там мають затвердити цю документацію і ухвалити рішення про передання земельної ділянки у власність громадянина. Тоді реєструється право власності в державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Зверніть увагу! Сама приватизація, за словами юриста безкоштовна, а от за оформлення документації фіксованої суми нема. Процес приватизації займає 3 – 4 місяці. Але все залежить від самого органу місцевого самоврядування, який може суттєво затягувати оформлення.