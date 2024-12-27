У чому вигода вирощування гірчиці

Культури, подібні гірчиці, мають попит на зовнішніх ринках та високу ціну реалізації, передає 24 Канал із посиланням на AgroPortal. Також подібні культури забезпечують високий рівень рентабельності виробникам.

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За словами завідувачки сектору селекції гірчиці Інституту олійних культур НААН Ганни Буділки, переважна частина української гірчиці експортується до країн ЄС. Основні країни-імпортери – Німеччина, Нідерланди, Угорщина, Румунія та Греція.

Що ж стосується ціни, то у 2019 році вона була на рівні 10,5 тисяч гривень за тонну, у 2022 – 2023 маркетинговому році зросла до 48 тисяч гривень за тонну, у 2024 дещо знизилась – 25 – 30 тисяч гривень за тонну,

– говорить Ганна Буділка.

Серед переваг науковиця також називає наявність ринків збуту, родючі землі, помірні кліматичні умови та багате наукове підґрунтя.

Важливо! Ганна Буділка додала, що це олійна, альтернативна, 100% ліквідна культура, адже біологія рослини, на її думку, дозволяє використати її як хорошого попередника, здатного поліпшити агрофізичні та фітосанітарні властивості ґрунту, як зелене добриво, застосувати насіння в багатьох галузях.