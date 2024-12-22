Що та на скільки може зрости у ціні

Керівниця відділу маркетингу гуртового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла, що роздрібні ціни на основні види м'яса зростуть у середньому до 3% у грудні порівняно з листопадом 2024 року, передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Ріст цін зумовить підвищений попит напередодні різдвяних і новорічних свят.

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З огляду на поточні тенденції, очікується, що до новорічних свят ціни на овочі, фрукти, м’ясо та яйця зростатимуть через підвищений попит та сезонні фактори,

– зазначає експертка.

У січні 2025 року ціни залишаться на рівні грудня з незначними регіональними коливаннями. Загалом за рік яловичина та свинина зросли в ціні, також подорожчало філе курятини, а от куряче стегно дещо подешевшало.

Про поточні цінові тенденції представниця ринку "Шувар" Тетяна Попович каже, що підвищений попит напередодні різдвяних та новорічних свят зумовлює зростання роздрібних цін на основні види м'яса в середньому до 3% у грудні порівняно з листопадом 2024 року. За її прогнозом, у січні 2025 ціни залишаться на рівні грудня з незначними регіональними коливаннями.

Зверніть увагу! Щодо яєць, лише після свят можливе незначне зниження цін, однак сезонні фактори можуть впливати на їх вартість. Наразі курячі яйця в супермаркетах у середньому коштують 78,4 гривні за десяток. Якщо порівняти за аналогічним періодом минулого року, ціна на яйця становила 60,01 грн/десяток. Підвищення вартості обумовлено не лише сезонністю (в осінньо-зимовий період виробництво яєць зменшується), але й підвищенням цін на енергоресурси.

Купити сир до новорічного столу 2025 року обійдеться на 15 – 20% дорожче. Ціни на овочі та фрукти взимку зазвичай підвищуються через сезонне зменшення пропозиції та збільшення витрат на зберігання.

Важливо! До кінця першого півріччя 2025 року можливе щомісячне зростання цін на плодоовочеву продукцію на 5 – 7%. Сезонне подорожчання відносно грудня 2023 року може сягнути 30 – 42%. У 2024 році подорожчали також інгредієнти традиційного святкового салату Олів'є.